العراق يدعو لاستمرار تماسك المجتمع الدولي بمواجهة الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، لمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب.

استقبال مسئول أمريكي

ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الفضائية عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، قوله إن «الأعرجي استقبل بمكتبه، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وأكد الأعرجي أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب بكل أشكاله، معلنا أن دعم حكومة محمد شياع السوداني مهم لنجاحها، لاسيما في ملفي الكهرباء والطاقة.