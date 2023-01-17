مجدي يعقوب: الاكتئاب يدمر القلب ويجب مقاومته 

أكد السير مجدي يعقوب، جراح القلب، أن العمل الخيري جزء رئيسي من حياته الشخصية، ويضعه على رأس اهتماماته، قائلا: «فكرة العمل الخيري تأثرني دوما منذ الصغر، و20% من العالم يستفيد من التقدم والاكتشافات الحديثة من العلاج، وهو ما ساهم في أن أقوم بالتوسع والعمل على نشر العمل الخيري الطبي، موضحا أن الاكتئاب يوثر سلبيا على القلب ويدمره، لذا يجب علينا مواجهته.

موهبة الشباب المصري

وقال «يعقوب»، أثناء إلقاء كلمته خلال ندوة «حوار من القلب مع رائد العلم والعمل الخيري» المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة: «أنا مبهور بموهبة الشباب المصري، فهو غزير الموهبة، لكن يجب أن يتعلموا التواضع، ويبتعدوا عن العظمة، وأن يبدأوا أعمارهم بالعلم والتعلم والاجتهاد والارتقاء»، مضيفا أن الموهبة يجب أن تمنح فرصة كبيرة جدا، وأن يكون هناك اهتمام بالتخصصات.