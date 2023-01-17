«الصفدي»: مصر تدافع عن الأمة العربية في شتى المحن.. وعلاقاتنا متجذرة وتاريخية

تأخذ العلاقات المصرية - الأردنية منحنيات تصاعدية فى التعاون المشترك بمختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، فى ظل القناعة المشتركة بين قائدى مصر والأردن بأن العلاقات بين البلدين رمانة ميزان فى التعامل مع كثير من قضايا المنطقة.

وفى هذا السياق، أشاد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة وعمان متجذّرة وتاريخية.

وقال «الصفدى»، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن العلاقة الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى تؤكد قوة العلاقات المصرية - الأردنية، مؤكداً أن مصر بقيت فى خندق الأمة تدافع عنها فى شتى المحن والأزمات. وأعرب رئيس مجلس النواب الأردنى عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع البرلمان المصرى، خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضع تشريعات نحو المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين.

وشدّد رئيس «النواب الأردنى» على أن التعاون الثلاثى المصرى الأردنى العراقى نموذج يُحتذى به فى التعاون العربى العربى. وقال «الصفدى» إن العلاقات الأردنية المصرية متجذّرة وراسخة، والملك عبدالله الثانى، وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسى تربطهما علاقات وثيقة، ونحن معنيون فى برلمانى كلا البلدين بإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف قضايا أمتنا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبالتأكيد سيكون التنسيق فى أعلى مستوياته مع الأشقاء فى مصر لتوحيد وتنسيق المواقف فى المحافل البرلمانية العربية والدولية.

وتحدث رئيس مجلس النواب الأردنى عن التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق من أجل الدول الثلاث وشعوبها، وقال إن «الملك عبدالله الثانى أحرص ما يكون على تنسيق المواقف الأردنية المصرية والعراقية، ولذا جاءت فكرة تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدان الشقيقة الثلاثة، وهو ما تجلّى فى إقامة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى بغداد العام الماضى، وقبل نحو شهر تم عقد مؤتمر بغداد الثانى فى الأردن فى منطقة البحر الميت، ونحن فى البرلمان، سواء الأردنى أو المصرى أو العراقى أمامنا مهمة تذليل العقبات التشريعية التى يمكن أن تواجه تحقيق مشروعات التكامل الاقتصادى بين البلدان الثلاثة الشقيقة».

وتابع «الصفدى» أن المملكة الأردنية ضلع مهم فى ثلاثيتين للعلاقات الخارجية المصرية تعتمد عليهما مصر فى التعامل مع كثير من قضايا المنطقة، الأولى بين مصر والأردن والعراق، حيث عُقدت مؤخراً قمة فى عمان شملت كثيراً من القضايا والملفات ذات الأهمية، سواء على صعيد التعاون بين الدول الثلاث، أو فى ما يتعلق بقضايا المنطقة.

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أما الثلاثية الثانية فهى فى إطار مصر والأردن وفلسطين، والتى تأتى فى إطار التنسيق المصرى الأردنى المتواصل مع الجانب الفلسطينى لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والبحث فى سُبل تحقيق السلام على صعيد الملف الفلسطينى، باعتبار «القاهرة وعمان» أكثر المعنيين بتطورات الأوضاع فى فلسطين والأكثر قرباً من هذا الملف. ويلقى هذا المسار الثلاثى إشادات كبيرة فى ظل حاجة دول المنطقة إلى مزيد من التعاون، فى ظل كثير من الأزمات التى تواجه الدول العربية.