فرصة عمل بـ«صيدلة الإسكندرية».. مدرسون منتدبون بالفرق الخمسة

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، بالأمس، عن توافر عدد من فرص العمل للصيادلة الخريجين من الكلية للعمل كمنتدبين في الدروس العملية بالكلية للفرق الجامعية الخمسة، والتي تعد فرصة جيدة لكل خريجي الصيدلة العاملين في تلك المجالات من أجل العمل الأكاديمي في الكلية ونفع الطلاب بخبراتهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل فرص العمل كمنتدبين في الدروس العملية بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية للفرق الجامعية الخمسة.

الفرص للفرق الخمسة

ونوهت كلية الصيدلة في بيان، بأنه على الصيادلة الراغبين للعمل كمنتدبين للمساعدة في الدروس العملية بقسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية للفرق الخمسة بالبرنامج العادى والإكلينيكي لفصل الربيع عام 2022-2023.

وظيفة متاحة بكلية الصيدلة بالإسكندرية

وأشارت الكلية إلى أن بعض المقررات تفضل خبرة العمل بالمستشفيات لمن يرغب بالتقدم إلى الوظيفة عليه التوجه إلى سكرتارية القسم بالدور الثاني المبنى الجديد.

طرق الاستفسار عن الوظائف المتاحة بجامعة الإسكندرية

وتقع كلية الصيدلة ، جامعة الإسكندرية بميدان الخرطوم بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية ويمكن الإستفسار عن الوظيفة المعلنة عبر الصفحة الرسمية لكلية صيدلة الإسكندرية أو الإيميل الخاص بالكلية وهو pharmacy_alex@alexu.edu.eg