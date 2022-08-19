مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي في جامعة كفر الشيخ 2022

تستعد كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، لاستقبال طلابها الجُدد بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق المرحلة الأولى 2022، وجاءت درجات القبول بالكلية 370 درجة، بنسبة مئوية 90.24%، وهو ما دعا الطلبة الذين تم قبولهم في المرحلة الأولى للتنسيق للبحث عن مصاريف كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ 2022، استعدادا للالتحاق بها.

مصاريف كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ 2022

وأكد مصدر مسئول في قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن مصاريف كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي 2022، ‏كانت تبلغ 710 جنيهات في العام الدراسي 2021 - 2022، شاملة كافة المعامل والرسوم، فيما عدا البرنامج المميز الخاص بالصيدلة الإكلينيكية، والذي تقوم الكلية بتحديد قيمة مصروفاته وفقاً للائحة.

وأكد المصدر، أن مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ كما هي حتى الآن 710 جنيهات، حيث لم يتم تحديد المصاريف الجديدة لجميع كليات جامعة كفر الشيخ، لافتاً أن مجلس الجامعة سينعقد خلال أيام لتحديد المصاريف الخاصة بالعام الجامعي 2022 - 2023، فضلاً عن بحث أمور أخرى متعلقة بالطلاب خلال العام الجامعي الجديد.

وللطلاب الجُدد فإن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ لعام 2022 هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 52 لعام 2013، وتم تخصيص مبنى مكون من ستة طوابق داخل حرم الجامعة بجوار كلية التربية «مبنى كلية العلوم سابقا» كمقر مؤقت لكلية الصيدلة، وتم تجهيز معامل الكلية بالبنشات المعملية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية والأجهزة والخامات وإعداد قاعات الدراسة، حتى تم إنشاء مبنى جديد للكلية.

أقسام كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ 2022

وتضم كلية الصيدلة والتنصيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ 2022، عدة أقسام:

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الكيمياء الصيدلية

قسم العقاقير

قسم الصيدلة الإكلينيكية

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

قسم التكنولوجيا الصيدلية

قسم الميكروبيولوجي والمناعة

قسم الأدوية والسموم