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رسالة ماجستير عن إزاحة الارتباط بالبروتين للأدوية في كلية الصيدلة جامعة القاهرة

كتب:

الوطن
10:26 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
الباحثة

الباحثة

حصلت الباحثة رحاب جمال على درجة الماجستير في الكيمياء الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

وجاءت الرسالة بعنوان «دراسة إزاحة الارتباط بالبروتين للأدوية المستخدمة بشكل متزامن والمترابطة بدرجة عالية بالألبومين باستخدام تقنيات تحليلية مختلفة والإرساء الجزيئي».

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أسماء أحمد الزاهر، أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة مشرفا رئيسيا، والدكتور إيهاب فاروق حسن القاضي أستاذ مساعد الكيمياء الصيدلية بجامعة القاهرة «ممتحن داخلي»، والدكتورة فاتن فاروق عبد الفتاح أستاذ مساعد بجامعة الأهرام الكندية «ممتحن خارجي».

وأشادت لجنة المناقشة بمجمل الدراسة، فضلا عن إلى التجارب التي أجرتها الباحثة.

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