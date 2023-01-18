طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية ودرجة الحرارة 20

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة.

طقس كفر الشيخ اليوم بارد في الصباح الباكر

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كل الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية وجنوبية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء العظمى 20 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 11 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.