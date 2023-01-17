خبير معلومات لقناة القاهرة الإخبارية: برامج الفدية أشرس أنواع الهجمات الإلكترونية

قال الدكتور أحمد حنفي، خبير أمن المعلومات، إن الهجمات السيبرانية متنوعة، منها ما يهدد المستخدم النهائي والمؤسسات، ومن أمثلة الأولى هجمات التصيد، وهي مشهورة خاصة على وسائل التواصل وتطبيقاتها مثل الواتساب وماسنجر وغيرها، ومن خلالها يجرى إرسال بعض الروابط المشبوهة فور الضغط عليها، وسرقة البيانات الخاصة.

التحايل علي أجهزة الصراف الآلي

وأضاف «حنفي» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نوعًا آخر من التحايلات مثل التحايل على أجهزة الصراف الآلي، وهذه تواجهها بعض البنوك خلال السنوات السابقة، وهي عبارة عن تركيب أجهزة طارئة لبيانات كروت العملاء على أجهزة الصراف الآلي، ومثلت خطورة شديدة على حسابات بعض العملاء في بعض البنوك على مستوى العالم.

الاحتيال عن طريق الإنترنت

وأشار إلى أن هناك نوعًا مميزًا مثل الاحتيال عن طريق الإنترنت، ومن خلالها يقوم المتحايل بإنشاء بعض المواقع الوهمية المشابهة للمواقع الحقيقية، وعن طريقها يقوم بنشر عروض لجذب العملاء لسرقة مدفوعاتهم وبيانات حساباتهم البنكية.

وتابع أن أشرس نوع من الهجمات الإلكترونية هو برامج الفدية، ويقوم المهاجم باستهداف بيانات المستخدم النهائي أو المؤسسة، ومن خلالها يقوم بتشفير كامل للبيانات لدفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها.