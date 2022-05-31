«الأهلي» يحتفظ بالأيزو-27001 لنظم أمن المعلومات للعام الـ7 على التوالي

استطاع البنك الأهلي المصري للعام السابع على التوالي، تجديد وزيادة نطاق توافقه مع متطلبات معيار ISO 27001 :2013 لنظم إدارة أمن المعلومات، بحصوله على الشهادة المعتمدة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI، لفترة تجديد 3 سنوات، اعتبارا من 2022 حتى 2025.

ماذا تعرف عن شهادة «ISO 27001» بعد تجديدها للبنك الأهلي لثالث مرة؟

وفقا لبيان صادر عن البنك الأهلي، تعد شهادة ISO 27001، أحد الشهادات الهامة التي تمنحها هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI، العريقة والمشهود لها دولياً بالمصداقية، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.

يشار إلى حصول البنك الأهلي المصري، على هذه الشهادة الدولية كأول بنك بمصر وشمال أفريقيا عام 2016، والتي تشمل نطاق كافة الأنظمة والتطبيقات الرئيسية والاجراءات وفرق العمل بمراكز البيانات التابعة للبنك ومركز الاتصال، وكذلك كافة فروع البنك الإلكترونية والمتنقلة.

رئيس البنك الأهلي فخور باحتفاظ مصرفه بشهادة «ISO 27001»

وفي ذلك السياق، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنَّه ممتن لقدرة مصرفه على الاحتفاظ بمثل هذه الشهادة الدولية، التي تؤكد حرص البنك على تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية.

وأضاف «عكاشه»، أنَّ تجديد الشهادة للبنك الأهلي يتزامن مع توسعه في تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير الخدمات الرقمية، واستمراره في توفير تجربة بنكية رقمية حديثة وآمنة لكافة العملاء، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك منظومة عمل متكاملة.

فيما استطرد قائلاً، أنَّ «الفهم الجيد والتحديد الكامل والدقيق لطبيعة المخاطر المتعلقة بأنشطة وأعمال البنك، بمشاركة وتضافر جهود كافة الإدارات والقطاعات المعنية، وحرص الأهلي المصري على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، هو ما يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر».

«الباز» تكشف نجاح «الأهلي المصري» في تجديد شهادتي الأيزو 22301 وPCI DSS لتأمين بطاقات الدفع

من جانبها، قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنَّ اهتمام إدارة البنك العليا بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا، يسمح بتحقيق التوافق مع مختلف المعايير الدولية، كاشفة عن تجديد مصرفها حصوله على شهادة الأيزو 22301 لنظم استمرارية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تجديد الحصول على شهادة PCI DSS لتأمين بطاقات الدفع.

رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي توضح جهود مصرفها في هذا المجال

فيما أكدت عبير خضر، رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي، على حرص وتعاون فرق العمل المختلفة داخل مصرفها والالتزام بكافة ضوابط تأمين المعلومات ومنظومة التحسن المستمر لتطوير أساليب حماية بيانات وتعاملات العملاء.

وأضافت «خضر»، أنَّ توافق البنك مع هذا المعيار الدولي، والذي يتطلب التأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق الضوابط، يتم من خلال عملية تقييم شاملة لتلك الضوابط من قبل هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI سنويا، حيث تعد هذه الهيئة إحدى كبري المؤسسات المعتمدة لمنح الشهادات من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.