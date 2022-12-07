خبير أمن المعلومات لـ«الآباء»: «متحطوش إيميلاتكم الشخصية على أجهزة أبنائكم»

خطا شائع وكبير يقع فيه بعد الآباء والأمهات، إذ يقومون بوضع الإيميلات والبيانات الشخصية الخاصة بهم، على أجهزة أبنائهم، سواء على الموبايل أو التابلت، وهو ما حذر منه المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، مؤكدا على أضراره الكثيرة.

وقال خبير أمن المعلومات، إن السن المتاح لاستخدام الهاتف مواقع التواصل الاجتماعي هو 12 عاما، مشيرًا إلى صعوبة إقناع الآباء لأبنائهم بضرورة الانتظار لعمر الـ12عاما للحصول على الموبايل في ظل التقدم التكنولوجي الراهن وارتباط التكنولوجيا بكافة مناحي الحياة، إذ من الممكن حصول الطفل على جهاز إليكتروني ويفضل أن يكون التابلت وليس الهاتف بعمر الـ8 سنوات، محذرا من وضع إيميلاتكم الشخصية: «متحطوش إيملاتكم الشخصية على أجهزة أبنائكم».

مشاركة الآباء للأبناء بالألعاب الإلكترونية

وأضاف «طارق»، في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن جهاز التابلت يوفر مشاركة للآباء مع أبنائهم أثناء استخدامهم للتابلت، كونه يتم استخدامه من جميع أفراد الأسرة وهو ما يجعل الوقت الذي يستخدمه فيه الطفل محدودا وبالتالي لا يحدث إدمان للطفل على الأجهزة الإلكترونية بهذاه المرحلة العمرية المبكرة.

أضرار خطيرة مترتبة على وضع الآباء إيملاتهم الشخصية بأجهزة أبنائهم

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه من الضروري أن يحرص الآباء على أن يكون شاشة التابلت كبيرة وألا يقربه الطفل بالقرب من عينه، حتى لا يؤثر الجهاز على نظر الطفل، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يشارك الآباء أبنائهم بالألعاب الاجتماعية التي تتطلب مشاركة، مؤكدا على خطورة أن يضع الآباء إيميلاتهم الشخصية على هواتف وأجهزة أبنائهم من التابليت، إذ أن هذا السلوك يسمح من خلاله للإعلانات المخصصة للكبار والألعاب المضرة للظهور على أجهزة الأبناء.