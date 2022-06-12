غدا.. انطلاق معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC 22»

فى ظل أحداث عالمية ومحلية هي الأكثر دفعاً لمختلف الاقتصادات والمؤسسات والشركات نحو المزيد من الأمان والتحوط، تنطلق غداً الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC 22»، تحت عنوان «الأمن السيبراني وقت الأزمات»، برعاية وكل من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والصحة والمالية والنقل والطيران المدني والإنتاج الحربي، وبدعم أيضًا من وزارات يشارك ممثليهم في المؤتمر مثل الكهرباء والبترول وغيرهما.

الحرب السيبرانية

وعلى مدار يومين متتاليين يناقش مؤتمر الأمن السيبراني «CAISEC22»، مجموعة من القضايا الأكثر أهمية من خلال لقاءات وجلسات تفاعلية بين المؤسسات الحكومية والشركات المصرية والعالمية الرائدة في أمن المعلومات، حيث يستهل المؤتمر جلساته بملف الجيل الخامس من الحروب وهو الحرب السيبرانية في محاضرة متخصصة لأول مرة يلقيها ممثل عن القوات المسلحة المصرية.

الأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية

يناقش المؤتمر الأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية، يلي ذلك جلسة عن الأمن السيبراني والخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

حماية الأصول العينية باستخدام خطط الأمن السيبراني

ويخصص المؤتمر جلسة للتباحث فيما يخص حماية الأصول العينية باستخدام خطط الأمن السيبراني، بالإضافة إلى جلسة أخرى لمناقشة بناء وتأمين أنظمة البنية التحتية الحيوية، وأخرى تفتح ملف الحاجة إلى تشييد مركز عمليات الأمن، وعلى مدار يومين من التباحث المشترك بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص يناقش المؤتمر أيضاً تحليل الأمن السيبراني والحلول السحابية وكيفية إدارة مخاطر سلسلة التوريد للأمن السيبراني.

كما يسلط الضوء على مزيد من تفاصيل حماية البنية التحتية للاتصالات، وتناقش إحدى جلسات المؤتمر، تأمين البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص جلسة لمواجهة حوادث الإنترنت والعلوم الجنائية الرقمية، ليختتم المؤتمر فعالياته بالتباحث حول دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في توقع الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.

يأتي كل ذلك من خلال نخبة متخصصة من خبراء أمن المعلومات وحماية البيانات من الحكومة المصرية وكبرى الشركات العالمية الرائدة في مختلف التخصصات يصب عددهم إلى اكثر من 80 متحدثا خلال اليومين أمام حضور يزيد على 1500 من المهتمين بقضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني.

أحدث ما توصلت إليها الشركات المصرية والعالمية

وإلى جانب انعقاد جلسات المؤتمر يقام معرض أمن المعلومات والأمن السيبراني، لاستعراض أحدث ما توصلت إليها الشركات المصرية والعالمية في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني وما تقدمه من خدمات مستحدثة لمختلف القطاعات، مع تقديم خدمات الاستشارات والمشورة والدعم الذى دائماً ما تبحث عنه شركات القطاعين العام والخاص في كل المجالات والأنشطة.

ويأتي الدعم بالمشاركة والرعاية من شركات عملاقة مثل: «دل تكنولوجيز ومجموعة بنية وإي فاينانس وشركات مايكروسوفت وسيسكو وهواوي وانتل وأورنج والبنك التجاري الدولي وشركات ستار لينك وسايشيلد وفي إم وير وكاسبرسكي واكسكلوسيف نتوركس وبروف بوينت وسايبر فورس وسيتريكس وألكان تليكوم وفيكسد جروب وبرق ولوجريثم وفيس بوينت وفيكتوري لينك وتاليس ونت سكاوت وانومالي وتوب تك».