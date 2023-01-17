خلال اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد بالفوز على أمريكا والتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اتصالاً هاتفياً منذ قليل مع بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد لتهنئتهم بالتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35-16.

استطاع المنتخب الوطنى تصدر المجموعة السابعة بعد الفوز على منتخبات "كرواتيا، المغرب، أمريكا"، فى إنجاز للمنتخب على مستوى نتائج دور المجموعات ببطولة العالم.

قدم الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، وجميع أعضاء البعثة المصرية، على النتائج المميزة فى بطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا، متمنياً التوفيق للاعبى المنتخب فى الدور القادم ومواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق لقب البطولة.