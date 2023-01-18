التحقيق في تسمم 44 طالبًا تناولوا وجبات مجهولة المصدر بمنشأة القناطر

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحرياتها في واقعة تسمم عدد من طلاب إحدى المدارس بمنشأة القناطر، بشأن 44 طالبًا عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر، بعدما ضبط رجال الشرطة، مرتكبي الواقعة.

وتبين أن المتهمين أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة المركز، وضبط بحوزتهما 36 جوالا من المقرمشات المُصنعة يدويا دون اشتراطات صحية، وأقرا بتحصلهما عليها من ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كميات من الأجولة من «المقرمشات» مجهولة المصدر، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة المركز بوصول عدد من الطلبة مصابين، بحالة إعياء «تسمم»، وعلى الفور جرى الانتقال وبالفحص تبين وصول 44 طالبا من إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بدائرة المركز في حالة إعياء، وعقب تلقيهم الإسعافات اللازمة تم خروجهم جميعا دون حدوث ثمة تداعيات .

وفحص رجال الشرطة البلاغ، ومن خلال مناقشة الطلاب وأهليتهم تبين أنه عقب انتهاء اليوم الدارسي وانصرافهم من المدرسة، اشتروا مأكولات «مجهولة المصدر» من أحد الباعة الجائلين بسوق كائن بالقرب من المدرسة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما كلٍ من أحد الأشخاص زوجته ، مقيمان بدائرة المركز.

ضبط رجل وزوجته متهمين في الواقعة

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما وبحوزتهما 36 جوالا من المقرمشات المُصنعة يدويا دون إشتراطات صحية، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوالهما، وجرى بإرشادهم ضبط كميات من الأجولة من «المقرمشات» مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وأقروا بتحصلهم عليها من مخلفات المصانع، واتخذت الإجراءات القانونية.