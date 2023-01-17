«الداخلية»: ضبط 1687 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:32 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
صورة أرشيفية
تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ىأبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية.
مخالفة مرورية متنوعة
ضبط عدد (1687) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (214) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.