حكاية جريمة المنزل المهجور في الجيزة.. جثتان معلقتان وبطاقة تفك اللغز

سيدتان معلقتان في سقف صالة، داخل منزل مهجور مكون من طابقين في منطقة زراعية بالصف، جنوب محافظة الجيزة، هكذا بدأ المحقق حديثه لسكرتير النيابة، خلال إجراء معاينة ومناظرة للجثامين، بعد اختفائهما قرابة 10 أيام، فماذا حدث داخل المنزل المهجور؟

تفاصيل كثيرة، كشفت عنها معاينة النيابة، وتحريات مباحث الجيزة، حتى تمكنت القوات من فك اللغز، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- جثتان معلقتان في سقف المنزل

استكمل محقق النيابة معاينة ومناظرة الجثامين، وجاءت الجثة الأولى لسيدة في العقد الرابع من عمرها، مصابة بكدمات وسحجات في مختلف جسدها، أيضا الجثة مقيدة اليدين، وملفوف حول رقبتها سلك كهربائي، ومعلقة في سقف صالة المنزل المهجور بالطابق الأول المكون من طابقين.

لم ينته محقق النيابة من المعاينة والمناظرة، حتى ناظر جثمان الضحية الثانية، سيدة فى العقد الثالث من عمرها، لم تختلف الإصابات عن الضحية الأولى، وتحفظت النيابة على بقايا طعام، وأثناء المناظرة حضر عدد من أهالي مدينة الصف، وأخبر أحدهم جهات التحقيقات أن الضحيتين شقيقتان، ولم تظهرا في القرية - قرية عرب الشرفا - مكان الواقعة، منذ 10 أيام.

وخلال المعاينة عثرت النيابة على بطاقة شخصية لأحد أشقاء الضحايا في صالة المنزل، وقررت النيابة عرض الجثامين على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول مرتكب الواقعة.

أشقاء الضحايا.. وراء الجريمة

بينما كان محقق النيابة يستكمل المناظرة والمعاينة، حضر فريق من مباحث الجيزة، وقوة من مباحث الصف، على رأسهم اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، ونائبه اللواء أحمد خلف، إلى مسرح الجريمة، وفرضت القوات كردونا أمنيا فى محيط مسرح الجريمة، وناقشت عددا من أهالي القرية، وتبين أن الضحايا شقيقتان، وعلى الفور انطلقت قوة من المباحث، إلى منزل الضحايا، وبدأت القوات في مناقشة عدد من المزارعين في محيط مسرح الجريمة.

وأكد عدد منهم أنهم شاهدوا أشقاء الضحايا يترددون على المنزل فى وقت اختفاء المجني عليهما، وأيضا وقت معاصر للجريمة، وجاءت أقوال الشهود مطابقة لمعاينة النيابة بعد أن عثرت على بطاقة أحد أشقائهما في مسرح الجريمة، وتبين أن المنزل مملوك لأحدهم، وجرى عرض تلك المعلومات على محقق النيابة، وأصدر أمر ضبط وإحضار لأشقاء الضحايا - شابين في العقد الرابع من عمرهما ويعملان مزارعين.

وانطلقت مأمورية، تضم قوة من وحدة مباحث الصف، وإدارة البحث الجنائي، بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فتحى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتمكنت من ضبط المتهمين خلال اختبائهما في منزل أحد أقاربهما في قرية مجاورة لمحل إقامتهما، واعترفا بارتكاب الواقعة خلال استجوابهما في محضر الشرطة.

حبس 15 يوما بتهمة القتل العمد

استكمل فريق البحث مناقشة المتهمين، وأكدا في محضر الشرطة، أنهما تخلصا من الضحايا، بسبب خلافات أسرية بينهم، وقاما باستدراجهما في المنزل، قبل 10 أيام، وتعدا عليهما بالضرب وقاما بخنقهما حتى فارقا الحياة.

وعلى الفور، تمت إحالتهما للنيابة، التى قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وأجرت النيابة معاينة تصويرية، وسجلت اعترافات تفصيلية، بالصوت والصورة، وكشف المتهمان عن دوافع الجريمة بالكامل خلال المعاينة التصويرية، وجرى عرض المتهمين على قاضي المعارضات، وأصدر قرارا بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.