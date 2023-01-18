رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يصل الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي

كتب:

محمد أبو عمرة
09:18 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أبو ظبي، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

الرئاسة: مصر حريصة على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنَّ مشاركة السيد الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اقرأ المزيد:

السيسي يستضيف قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني

الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

خبير شؤون عربية: القمة الثلاثية نظرة استباقية من السيسي لاحتمالات التصعيد في فلسطين

انتصار السيسي: زيارة الملكة رانيا فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.