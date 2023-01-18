لجنة العفو الرئاسي تكشف عدد المفرج عنهم.. وموعد انتهاء عملها

جهود كبيرة تقدمها لجنة العفو الرئاسي، في الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب، ولكن الدور الأكبر للجنة العفو الرئاسي هو إعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم اجتماعيا، وتسهيل عودتهم لحياتهم قبل الحبس بشكل طبيعي دون أي معوقات، سواء للعمل والوظائف أو الدراسة للطلاب الجامعيين منهم.

آخر جهود لجنة العفو الرئاسي

وكشف النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، آخر المستجدات لجهود لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، مؤكدا أنها لن تكون سببًا في خروج شخص يهدد الأمن القومي، مضيفًا أن عمل اللجنة غير مقيد بوقت زمني، حيث يتطلب العمل بحث كل الطلبات التي تصل إلى اللجنة، والتي يكون من بينها طلبات عفو بالقضايا الجنائية كالمخدرات والقتل، إلا أن دور اللجنة يقتصر على قضايا الرأي.

موعد انتهاء عمل لجنة العفو الرئاسي

وكشف عضو لجنة العفو الرئاسي، عن عدد المفرج عنهم من المحبوسين حتى الآن، مؤكدًا أنه تجاوز الـ1000 سجين، مضيفًا أن عمل اللجنة ينتهي بخروج آخر شخص من المحبوسين، حيث أنه في كل مرة يحدث فيها خروج دفعة جديدة من المحبوسين يكون يوم عيد، حسبما وصفه.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت عن خروج قائمة عفو رئاسي جديدة تضم 31 شخصًا من المحبوسين احتياطًا، أمس أول الاثنين، كما نشر أعضاء لجنة العفو الرئاسي صور المفرج عنهم بعد الخروج من الحبس.