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لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين

كتب:

يسرا البسيوني
06:07 م | الإثنين 16 يناير 2023
طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي

طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي

نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إصدار قائمة عفو رئاسي جديدة تضم 31 شخصًا من المحبوسين احتياطًا.

وقال في بيان له: «في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة.. جاري إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيًا».

وأضاف «الخولي»، أن اللجنة إذ تؤكد استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.

وأوضح قائلا: تتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

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بقلم يسرا البسيوني