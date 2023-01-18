إصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بالشرقية 

أصيب 16 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم ميكروباص وعدة سيارات على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، وتم نقل 13مصابا إلى مستشفى بلبيس المركزي، و3 آخرين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق وتسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ميكروباص وعدة سيارات

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بين ميكروباص وعدة سيارات بعد اصطدام الميكروباص بالرصيف، ما أدى لإصابة 16 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس المركزي والعاشر من رمضان الجامعي

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 13 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ونقل 3 آخرين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمامهم.

وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.