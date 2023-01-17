إصابة شخصين في تصادم سيارتين وانقلاب ثالثة بالمنيا

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وانقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم «5294 ر ث ع»، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب تمركز إسعاف قرية تونا الجبل بمركز ملوي، ما أسفر عن إصابة عادل عدلي، 54 عاما، صاحب شركة توريدات، مقيم في العجوزة بالقاهرة، وتم نقله للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين ببني مزار

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «9621 و ص ج» ميكروباص، و«9828 ق ص» نصف نقل، حيث اصطدمت السيارة الثانية بالأولى من الخلف أثناء السير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار، ما أسفر عن إصابة محمد يحيى، 27 عاما، سائق، مقيم بقرية صندفا بمركز بني مزار، وتم نقله لمستشفى التكامل، وتحفظ رجال المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.