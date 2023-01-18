الأوقاف تعلن 6 محاور لمواجهة الإلحاد.. في العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي»

صدَر العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي»، التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» كل خميس، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، وتضمن العدد أنشطة وزارة الأوقاف، وموضوعات أخرى، فضلًا عن مقالات عدد من الكتاب.

مجلة اللواء الإسلامي

وجاء في مانشيت العدد الجديد لـ جريدة اللواء الإسلامي العنوان التالي «الأوقاف تعلن الحرب على الإلحاد وتضع خارطة طريق للمواجهة».

مواجهة الإلحاد

ونشرت جريدة اللواء الإسلامي 6 محاور لمواجهة الإلحاد وفقا لوزارة الأوقاف وهي:

1- العمل من خلال الخطب والدروس والندوات والمقالات الصحفية والأحاديث الإعلامية والقوافل الدعوية والدورات التدريبية والمدارس العلمية القرآنية.

2- عقد دورات تدريبية لشباب الأئمة عن مداخل الإلحاد ومهارات التواصل والحوار.

3- إقامة صالون الأوقاف الثقافي تحت عنوان «الإلحاد أسبابه ومخاطره؟ وهل هو ظاهرة أو عرض؟

4- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي تحت عنوان: بين التطرف والإلحاد.

5- عقد العديد من الندوات والمحاضرات العلمية الكبرى تحت عنوان: مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

6- التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مبادرة «بالعقل كده» من أجل حوار هادف موجه وتفنيد شبه الملحدين.