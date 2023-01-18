استقرار حالة الطقس في كفر الشيخ والعظمى تسجل 20 مئوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحسناً نسبياً في الأحوال الجوية، مع اختفاء للسُحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع أشعة الشمس، ليسود طقس شتوي مائل للبرودة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وسجّلت درجات الحرارة العظمى في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 20 مئوية، بينما سجلت الصغرى 11، وبلغت سرعة الرياح نحو 10 كيلومترات فى الساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تراوح من متر إلى 1.5 متر، وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انطلاق رحلات الصيد

وانطلقت مراكب الصيد في رحلات عبر البحر المتوسط، بمركز بلطيم، وذلك عقب تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة لرحلات الصيد ببحيرة البرلس، فضلاً عن انطلاق رحلات الصيد أيضاً من القرى المطلة على البحر المتوسط بمركز مطوبس.

إعلان حالة الطوارئ القصوى بكفر الشيخ

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى، للتعامل الفوري مع أي حالات سقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة خلال موسم الشتاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من آثار الأمطار، والتعامل الفوري مع الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.