الجامعات تختتم امتحانات التيرم الأول خلال أيام.. والكنترولات تبدأ التصحيح

تختتم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري، وذلك بالكليات التي انطلقت بها أعمال الامتحانات مبكرا.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أن الامتحاتات صارت بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن الكنترولات المختلفة بدأت في أعمال تصحيح أوراق الإجابات، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الكنترولات تواصل تصحيح الامتحانات المختلفة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، بعدد من الكليات، السبت المقبل، مضيفا أن الكنترولات تواصل أعمال التصحيح للامتحانات المختلفة، على أن يكون موعد إعلان نتائج الامتحانات، خلال أسبوعين كحد أقصى، لافتا إلى أن الجامعة شددت علي تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات.

من جانبه أكمد الدكتور، عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، تسير بصورة منتظمة بمختلف الكليات، وهناك عدد من الكليات ستنتهي أعمال الامتحانات خلال الـ72 المقبلة، مشيرا إلى أن الكنترولات تواصل أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للتيرم الأول، كما جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

فيما قال الدكتور صديق عبدالسلام، عضو مجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورئيس جامعة الأهرام الكندية، انتهاء أعمال امتحانات التيرم الأول خلال الساعات المقبلة بعدد من الكليات ووفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.