«التعليم العالي»: لن نفتح باب التقديم في المعاهد خلال إجازة منتصف العام

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، حقيقة فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد المختلفة الخاصة والحكومية في منتصف الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الحالي، قائلا: «باب التقدّم للالتحاق بالمعاهد والجامعات الخاصة والأهلية لم يُفتح مرة أخرى، والتقديم عبر الموقع الإلكتروني فقط في الأوقات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات».

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق لـ«الوطن»، أنّ المعاهد المعتمدة وما يتعلق بها من خطوات تقديم وإجراءات ومصروفات، يتم الكشف عنها قبل التنسيق بفترة، من خلال مكتب التنسيق وموقع التنسيق الإلكتروني، موضحا أنّ المعاهد المعتمدة متاحة بياناتها عبر الصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وحذّر عطا، الطلاب وأولياء الأمور، من الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، وتقدّم خدمة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.