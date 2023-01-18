قرعة علنية لتوزيع الوحدات البديلة على أهالي جزيرة الوراق بعد قليل

بدأ جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، برئاسة المهندس أسامة شوقي، الاستعدادات النهائية لإجراءات القرعة العلنية المباشرة لوحدات الإسكان البديل لأهالي الوراق، وذلك بحضور الأهالي في قاعة المؤتمرات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والتي ستجري بعد قليل.

رئيس مدينة الوراق الجديدة: القرعة علنية للشفافية

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنّ وزارة الإسكان حرصت على دعوة المواطنين والإعلاميين، لإضفاء مزيد من الشفافية.

وقال شوقي، إنّ قرعة اليوم التي ستستضيفها قاعة الاجتماعات الكبرى بجهاز 6 أكتوبر، مخصصة لمستحقي الوحدات البديلة من سكان الوراق، للحصول على الوحدات البديلة في مدن «حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة»، للأفراد الذين اختاروا الوحدات السكنية البديلة بهذه المدن، كما سيتمّ تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة والوحدة.

زيارة ميدانية للوحدات السكنية الجديدة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنّه عقب انتهاء القرعة العلنية، ينظم الجهاز زيارة ميدانية للوحدات السكنية الجديدة لمشاهدتها على الطبيعة، كي يعرف المواطن موقع وحدته، والشارع الذي سيسكن فيه، وحياته الجديدة.

وأكد مصدر في جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، التنسيق مع جهاز مدينة الوراق لاستضافة القرعة العلنية، والاستعداد لتقديم أي دعم للأهالي أو لجهاز المدينة، معربا عن سعادته بالطريقة التي انتهجها جهاز مدينة الوراق بقيادة المهندس أسامة شوقي، ومتمنيا مزيد من التعاون معهم لحين تطوير المدينة بالكامل.