بالأسماء.. تعيين ونقل 10 قيادات محلية جديدة في كفر الشيخ

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات الجمهورية.

تعيين ونقل 10 قيادات محلية بكفر الشيخ

وأسفرت الحركة، عن تعيين ونقل 10 قيادات محلية بمحافظة كفر الشيخ، وهم اللواء ماهر كامل هاشم، من ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ، وحسن صفوت موافي، رئيس حي الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد محمد عبد المنعم كشك، رئيس حي الشرق ببورسعيد إلى رئيس مركز ومدينة قلين.

حركة المحليات

كما تضمنت الحركة أيضاً نقل علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى رئيس مركز ومدينة دسوق، وهاني أحمد يوسف، إلى رئيس مركز ومدينة الرياض، وحاتم محمد عطية الهيدبي، رئيس حي السيدة زينب بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة مطوبس، وغريب أحمد عارف، رئيس حي الموسكي بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأشرف علي بهجت منصور، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومحمد عمرو الفداوي، إلى رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعايدة عطية ماضى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة، وأحمد السنوسي داوود، رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة.