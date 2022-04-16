تعيين ونقل 140 قيادة.. تفاصيل حركة المحليات 2022 وأبرز المحافظات

140 قيادة محلية، بين سكرتير عموم وسكرتير مساعدين ورؤساء أحياء ومدن، بمختلف المحافظات، تنوعت بين تعيين ونقل وترقية وإبعاد إلى عمل إداري بديوان عام المحافظة، شملت حركة المحليات 2022 الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، تعيين ونقل 11 سكرتيري عموم ومساعدين فى 9 محافظات.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، إلى أن القيادات الجديدة، حصلت على تدريب داخل مركز سقارة واختبارات داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، قبل إعلان حركة المحليات، لضخ دماء جديدة من رؤساء الأحياء والمدن داخل 16 محافظة، تضمنت نقل عدد 82 قيادة محلية، ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات، بسبب تراجع الأداء والتقصير فى العمل خلال تقييم أداء القيادات.

محافظة القاهرة

حظيت محافظة القاهرة بنصيب الأسد فى حركة المحليات حيث زاد عدد القيادات عن 20 رئيس حى وسكرتير عام من بينهم سيدتان، وتم توجيه قيادات حركة المحليات الى التركيز على مشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل أى عقبات فى طريقها، ومواجهة مخالفات البناء ومنع أى تعديات على الاراضى وازالة الاشغالات والقمامة أولا بأول.

حركة محليات القاهرة:

- علاء رشاد تعيين سكرتير عام محافظة القاهرة

- محمد جمال عادل رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى حي الزيتون

- أحمد ابراهيم القزاز من رئيس حى حلوان حلوان إلى حى التبين

- حسام لبيب من رئيس حى المطرية إلى رئيس حى مصر الجديدة

- هالة سيد عبدالبنى من التبين إلى حلوان

- أمل فوزي مجاهد من رئيس مدينة قها بالقليوبية إلى حي بولاق أبوالعلا

- محمد السيد مزيد رئيس حي الأزبكية تعيين جديد

- يحيي الأدغم من رئيس حى الأزبكية إلى حى النزهة

- حاتم محمد عطية رئيس حي السيدة زينب ...تعيين جديد

- وليد فتحى رئيس حى باب الشعرية .. تعيين جديد

- محمد مصطفى الغزاوي رئيس حى الأميرية..تعيين جديد

- محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى حي مصر القديمة

- أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى البساتين إلى حى المعادى

- خالد محمد شحاتة من مصر القديمة إلى حي المطرية

- غريب أحمد عارف رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى حي الموسكى

- عبدالحميد أبوالعزم رئيس حى روض الفرج إلى رئيس حى عين شمس

- مجدي محمد عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج .. تعيين جديد

- وليد السيد المعداوي من رئيس مدينة رأس البر بدمياط إلى حى المعصرة

- عادل توفيق عبده رئيس حى عابدين

- طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إلى حى البساتين

- محمد جمال عادل رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى حي الزيتون

محافظة القليوبية:

-فرح عبد الله عبد المطلب من رئيس حى بولاق إلى رئيس مدينة الخصوص .

-محمدفوزى حافظ من رئيس مركزالنجيلة إلى رئيس مدينة قها

الإسكندرية:

- خالد جمعة من سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية إلى سكرتير عام المحافظة

-جيهان عبد الحميد من رئيس حى المتنزة أول إلى سكرتير عام مساعد بالاسكندرية

-حسين لبيب من رئيس مركز المحلة الكبرى إلى رئيس حى العامرية ثان بالاسكندرية.

وتضمنت حركة المحليات تنفيذ حكم قضائى بشأن أشرف أحمد حسن من منتدب بديوان عام محافظة الجيزة إلى رئيس حى بالغربية، كما تم نقل وتعيين 11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية وعدد 8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة و7 رؤساء مركز ومدينة وحى بالغربية و 5 رؤساء مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر و4 رؤساء مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج.