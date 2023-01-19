أماكن معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء.. سلع بأسعار أقل من السوق

أعلن سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء عن أماكن ومواعيد معارض «أهلا رمضان» على مستوى المحافظة.

وقال «عبد القادر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة إقامة معارض أهلا رمضان بكل المدن لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والخضار والفاكهة واللحوم».

أضاف أنه جرى عقد اجتماع موسع بحضور الغرفة التجارية ورؤساء المدن لوضع خطة المعارض والشوادر والمنافذ بكل مدينة من المدن مع ضرورة التأكيد على تشغيلها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

معرضان في شرم الشيخ والطور

أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقرر إقامة معرضين ضمن أهلا رمضان 2023 في مدينتي طور سيناء في منطقة المعارض بجوار مجمعات شركات الجملة، وشرم الشيخ في حي النور ويعملان حتى انتهاء شهر رمضان، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية بجنوب سيناء برئاسة هشام خضير اتفقت على جلب تجار للمعارض لتقديم سلع ومنتجات رمضان بأسعار تناسب المواطن وأقل من السوق.

وتابع أن العمل فيهما سوف يبدأ الأسبوع المقبل وسيجري افتتاحهما بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

12 منفذا وشادرا

أكد «عبد القادر»، أن معارض أهلا رمضان لن تقتصر على مدينة بعينها بل تشمل كل المدن تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفا أن المحافظ قرر إقامة 12 شادرا ومنفذا بكل المدن لتوفير احتياجات الأسر للشهر الكريم.