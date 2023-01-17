«مستثمرو السياحة»: الفنادق قدمت عروضا مميزة لجذب المصريين للسفر إلى شرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن هناك إقبالا جيدا من المواطنين المصريين على السفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، خلال إجازات منتصف العام الدراسي لهذا العام، والتي ستبدأ رسميا يوم 27 يناير الجاري وحتي 9 فبراير المقبل.

عروض سعرية مميزة لجذب المصريين

وأضاف «عبداللطيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المصريين للسفر اليها خلال إجازات منتصف العام الدراسي، لاسيما في ظل تراجع نسب الإشغال الفندقي حاليا بالمقارنة بما كانت عليه خلال شهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن نسب إشغال الفنادق الموجودة بشرم الشيخ والغردقة تراجعت بنسبة كبيرة بعد إجازات الكريسماس ورأس السنة.

أعياد الايستر مارس المقبل

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء: «تراجع نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال شهر يناير يبدو طبيعيا ويتكرر كل عام؛ إذ يشهد هذا الشهر تباطؤ في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج»، مشيرا إلى أن نسب الإشغال ستبدأ في التحسن بداية من النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، على أن تصل لأعلي معدل لها بالربع الأول من العام الجاري، خلال أعياد الربيع «الايستر»، مارس 2023.

وأشار عاطف عبداللطيف، إلى أنه بالرغم من أن حجوزات المصريين للسفر لشرم الشيخ والغردقة خلال إجازات منتصف العام الدراسي هذا العام، أقل من نظيرتها العام الماضي إلا أنها تبدو جيدة في ظل الظروف الحالية، موضحا أن تواجد المصريين بالمدن السياحية الموجودة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء سترفع من نسب الإشغال بها إلي ما يزيد عن 60%.

وكان خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بأسوان خلال إجازات منتصف العام الدراسي ستصل إلى ما يقرب من 100%، موضحا أن فنادق أسوان رفعت شعار كامل العدد خلال تلك الفترة، وقدمت اعتذارات للرواد عن استقبال أية حجوزات بها لعدم وجود غرف شاغرة بها خلال إجازات منتصف العام الدراسي.