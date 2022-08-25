«العامة لتجارة الجملة»: الزيادة على بطاقات التموين بحسب الأسر المدرجة

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي تقضي بتوفير حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية عبر زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا، «عدد المستفيدين من بطاقة الدعم التمويني 64 مليون مواطن مستفيد، بواقع 23 مليون بطاقة تموينية».

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيبدأ تنفيذها بداية سبتمبر

أضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيبدأ تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة ستكون للأسر الأكثر احتياجا بحسب عدد الأفراد فيها.

لو عندي أسرة مكونه من 4 أفراد المواطن يحصل على دعم 200 جنيه

واستطرد: «لو عندي أسرة مكونه من 4 أفراد، المواطن بياخد دعم 200 جنيه لكل البطاقة، وبالنسبة للأسرة دي، فهيتم توفير سلع غذائية إضافية بمبلغ 100 جنيه لبطاقة الدعم التي تضم أسرة واحده، أما عن البطاقات التي تضم من أسرتين لـ3 أسر، فستحصل على دعم إضافي 200 جنيه، وبالنسبة للبطاقات التي تضم أكثر من 3 أسر فسيحصلوا على دعم إضافي قدر بـ300 جنيه».

وأوضح أنه جرى حصر الفئات والأسر الأكثر احتياجا كالتالي، فبالنسبة لبطاقات الأسر ذات الأسرة الواحده عددها 7.7 مليون أسرة هتستفيد من زيادة الدعم بـ100 جنيه، أما البطاقة ذات الأسرتين إلى 3 أسر، فيبلغ عددها 332 ألف بطاقة، وستحصل تلك الأسر على دعم 200 جنيه، وبالنسبة للبطاقات التي عدد الأسر فيها أكثر من 3، فجاء عددها 926 بطاقة فقط، وستحصل على دعم 300 جنيه.

وتابع: «إجمالي عدد المستفيدين من الدعم الإضافي 36 مليون مستفيد، بتكلفة شهرية تتكفلها الدولة تصل لـ833 مليون جنيه شهريا، البطاقة التموينية كان فيها 25 سلعة، وكان أهمهم السلع الاستراتيجية الأساسية، ومؤخرا تم إضافة المربي والتونة والدقيق المعبأ والمسل النباتي والطحينة، وجميعها سلع تهم المواطن».