«أم درمان» أغنى وأقدام أسواق بلد النيلين.. سودان مصغر يجمع كل الحضارات

رغم التطوير الذي تشهده الأسواق السودانية، إلا أن سوق أم درمان ما زالت تتمسك بشكلها القديم، فهي تمثل مكانا وملتقى شعبي لسكان العاصمة الوطنية، بحسب تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

سوق أم درمان.. سودان صغير

التقرير الذي حمل اسم «أم درمان.. إحدى أغنى وأقدم الأسواق في السودان»، أوضح أن السوق تقع غربي الخرطوم، وتشكل سودانا مصغرا، حيث تجمع كل القبائل السودانية؛ إذ يعد أعرق الأسواق الشعبية في بلد النيلين، متابعا: «تأخذ مساحة واسعة من مدينة أم درمان، جنوبا من مكاتب البريد، التي تم تأسست من منتصف القرن الماضي، ومنحت السوق أهمية أكبر».

تداخل الحضارات في سوق أم درمان

معالم كثيرة اشتهرت بها هذه السوق، كسوق الأقباط وشارع الشوام والهنود؛ الذين يعتبرون جزءا مهما من تاريخ سوق أم درمان، فتداخل الحضارات شكل لوحة جمالية لمرتاديه، إذ يوضح التقرير: «كل شيء يخطر على بالك تجده هنا، لا سيما المنتجات اليدوية والتحف والهدايا أيضا، وسوق الأنتيكات الذي تنشط فيه حركة البيع والشراء».