رحلة كفاح مؤلف وملحن أغنية محمد منير وحميد الشاعري: بيع الأنتيكات أشرف

انفرد «الوطن» بسرد قصة كفاح المؤلف والشاعر رضا المصري، والملحن فارس فهمي، وتصريحاتهما أن الفن ليست مهنتهما الأولى أو الأخيرة، ولأول مرة يتم الكشف عن تفاصيل حياة هذين الفنانين، ورحلة كفاحهما، منذ بداية أغنية «نسر الصعيد» لأحمد شيبة «يعلم ربنا»، إلى كتابة وتلحين أغنية «مين يستاهلك» والتي كانت أغنية العودة بعد عشرين عاما لـ حميد الشاعري ومحمد منير، وذلك من خلال «بث مباشر» لموقع وجريدة «الوطن».

سرد المؤلف رضا المصري، والملحن فارس فهمي، أبناء منطقة مصر القديمة، قصة كفاحهما، لـ «الوطن»، وكواليس عملهما في تجارة الأنتيكات والتحف، والروبابكيا، حتى لا يعتمدا فقط على العمل بالوسط الفني.

الملحن فارس فهمي والمؤلف رضا المصري.. ولاد مصر ضد الكسر

وبالرغم من شهرتهما خلال الفترة الأخيرة، حيث قاما بكتابة وتلحين عدة أغاني ناجحة لنجوم كبار، أبرزهم حميد الشاعري ومحمد منير، وإيهاب توفيق، وأيضا انتشار أنباء عن عمل جديد لهما مع الهضبة «عمرو دياب»، لكنهما يعطيان الجميع نموذجا إيجابيا، رافعين شعار «الشغل مش عيب».

حاورت «الوطن»، الملحن فارس فهمي، والمؤلف رضا المصري، داخل محل الأنتيكات الخاص بهما بمنطقة «مصر القديمة»، مقر الحضارة والتراث، حيث حكيا عن تجربتهما في العمل والتجارة بجانب الفن.

رضا المصري وفارس فهمي.. كفاح حتى النجاح

لم يكن الثنائي شركاء بالوسط الفني فقط، حيث قاما بعدة أغاني معا، خاصة أن بدايتهما كانت معا، بأغنية «نسر الصعيد»، لكنهما شركاء بالتجارة أيضا، في محل «الأنتيكات».

ورغم أن الشاعر رضا المصري قرر ترك الشراكة مع فارس فهمي في محل «الأنتيكات»، لكنه قام بعمل مشاريع تجارية أخرى، كما أخبرنا أنه عمل بالعديد من الوظائف خارج المجال الفني.

وقال رضا المصري، إنه كان من ضمن الوظائف التي عمل بها، العمل في أحد الكافيهات الشهيرة من أجل مقابلة الشعراء، وسرد لنا موقفا، أنه ذات مرة صادف مجموعة من كتاب الأغاني لكنهم كانوا يقدمون كلمات ضعيفة وكان يشعر بالضيق لأنه يستطيع الإبداع أفضل منهم، وكان مجبرا أحيانا على مجاملتهم، لكنه لم يفقد الأمل في السعي، وقام بالالتحاق بوظائف متعددة، حتى دخل الوسط الفني وكانت بدايته مع شرائط الكاسيت وتوزيعها، حيث أحيانا كان أجره هو مجموعة من شرائط الكاسيت.

يعطي الثنائي فارس فهمي ورضا المصري، دفعة إيجابية لكل شخص يأس من تحقيق حلمه، ورسالة لكل شاب متقاعص ينتظر أن يأتي الحظ والنجاح له وهو جالس دون أن يفعل شيئا.

وأخبرنا فارس فهمي، أنه هو وزميله رضا المصري، كانا يسعان لترويج أعمالهما، وأنه تواصل مع حميد الشاعري وعرض عليه أغنية «مين يستاهلك»، والتي نالت إعجابه، وقال إن حميد الشاعري كان علامة مميزة لأي نجم بالتسعينات، حيث إن ذكر اسم حميد الشاعري، في ألبوم نجم ما بالتسعينات، مؤشرا أن الألبوم حقق نجاحه قبل طرحه بالأسواق.

وأضاف الشاعر رضا المصري، أنه دائما يقوم بكتابة الأغاني من المشاهد اليومية التي يراها من حوله، حيث قال إن أغنية «مين يستاهلك»، جاءت بسبب رؤيته لشاب جميل للغاية، وجالس منطويا واضعا يده على خده، فجاءت بمخليته جملة «مين يستاهلك»، واستلهم كلمات الأغنية من ذلك الموقف.

الملحن فارس فهمي والمؤلف رضا المصري، جيران وأصدقاء عمر، ويتعاونان معا بالعديد من الأعمال الفنية، وبالرغم أنهما أيضا يعمل كل منهما مع أشخاص اخريين، لكن لا يمكن أن تمر مدة بدون عمل أو عملين لهما معا.

فارس فهمي.. التجارة أشرف لي من المهرجانات

وعلق الملحن فارس فهمي، أن العمل بالتجارة، أشرف له من كتابة أغاني المهرجانات، وأنه يدعم الفنان هاني شاكر في قراره عن المهرجانات.

وتابع أن المزيكا هي لغة تواصل الشعوب، وأن أزمة المهرجانات لم تكن بالكلمات كما يقال، بل لأنها لا تحتوي على لحن أو مزيكا.

وأضاف رضا المصري، أننا شعب عريق ويجب أن نعبر عن أنفسنا بكلمات وألحان تحافظ على تراثنا.

رسالة فارس فهمي لـ شيرين (أغنيتك عندنا)

كما وجه الملحن فارس فهمي، رسالة إلى الفنانة شيرين، مؤكدا أنه لديه أغنية خصيصا لها، تتناسب مع ألوان أعمالها، وأنه بالفعل كان كتب أغنية لها، ولكنه لم يستطيع التواصل معه، وكانت من حظ مطربة أخرى.

وتابع «فهمي»، أنه لإصراره على العمل مع شيرين كتب أغنية أخرى لها، ويتمنى أن تتواصل معه للتعاون معهما، ومازح شيرين قائلا إن الألبوم الأخير متعدد المواقف، حيث يشعر أن هناك أغنية للحنين والعودة والاشتياق وأخرى عن الكبرياء وأخرى عن القوة.

كما أخبرنا رضا المصري، أنه قام بكتابة «أوبريت» يشبه الليلة الكبيرة، تتضمن أحداث رمضان خلال الـ 30 يوما، بدء من أول يوم سحور حتى استقبال هلال العيد.

وأضاف أنه سرد من خلال الأوبريت، كل المواقف التي كنا نعاصرها بزمن الستينات والسبعينات حتى التسعينات، وينتهي الأوبريت بكلمة «ياريتنا نرجع زي زمان».

فارس فهمي يناشد وزيرة الثقافة تنفيذ (أوبريت) يسرد رمضان خلال الـ 30 يوما

وأوضح فارس فهمي، أن هذه «الأوبريت»، أشبه بالمسرح الغنائي، وأنه سوف يكون عملا رائعا، ولكنه تواجههما مشكلة هو عدم تعاون مسرح البالون بتنفيذه مطالبهما، وبالموافقات دون طرح العمل.

وطالب فارس فهمي، من وزيرة الثقافة المساندة والدعم من أجل خروج أعمال تليق بتاريخنا، ونستعيد من خلالها ذكريات زمن مضى وولى ليقتدي بها الأجيال القادمة.

فارس فهمي إعادة توزيع أغنية «محسود» وغنائها بصوته

الفنان فارس فهمي، يتشابه صوته مع المطرب إيهاب توفيق، ويجتهد كثيرا و لم ييأس حيث يقوم بإعادة توزيع الأغاني، والتي كان أبرزها «محسود».

كما قام بأداء أغنية (صعيدى)، وقام بتصويرها بشكل يليق مع الكلمات بالتعاون مع الشاعر رضا المصري.

يجيد الملحن فارس فهمي، اتقان الغناء بصوت الفنان إيهاب توفيق، حيث أدهش ندى بسيوني خلال لقائه معاها، عندما قام بغناء (تترجي فيا)، وطالب فريق الإعداد أغنية (مالهمش في الطيب) من كثرة إتقانه بالأداء.

يذكر أن الملحن فارس فهمي، الشاعر رضا المصري، قاما بتلحين وكتابة عدة أغاني لعديد من مشاهير الفن وأبرزها، أغنية «يعلم ربنا» لأحمد شيبة تتر مسلسل «نسر الصعيد»، و«أبويا وأمي » لإيهاب توفيق، وآخرها أغنية «مين يستاهلك» لـ محمد منير وحميد الشاعري.