تحرير 377 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:56 م | الأربعاء 18 يناير 2023
غلق محلات _ صورة أرشيفية
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 377 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 377 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.