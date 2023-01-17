«الداخلية»: ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بتصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط شخص يصنع مادة الإستروكس

وعثر بداخل الشقة على (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - 4 قطع سلاح أبيض – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة - كمية من الأكياس الفارغة "المُعدة للتعبئة "- ميزان حساس - 17 زجاجة لمواد تستخدم فى التصنيع).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") .. حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما (سلاح آلى – 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة - مبلغ مالى - سلاح أبيض - كمية من مسحوق الآيس المخدر - 4 هواتف محمولة).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام – سلاح آلى - خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة)، كما تم ضبط (أحد الأشخاص وزوجته) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعثر بحوزتهما (كميات من "الهيروين - الحشيش - الآيس" المخدرة - ميزان حساس- مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 سلاح أبيض "مطواة"- عدد 6 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار .تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (000،220) ألف جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.