«الداخلية» تضبط 57 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56999 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

13007 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

13007 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 207 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.