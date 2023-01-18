«العشيري» أول سيدة سكرتير عام في مصر.. «لكل مجتهد نصيب»

أصدر اليوم، اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، قرارا ضمن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، شملت نقل وتعيين 125 قيادة محلية في 25 محافظة، كان أبزها تعيين نجوى العشيري، سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، سكرتيرا عاما للمحافظة.

وبدأت العشيري سلم التدرج في الوظائف المحلية من رئيس وحدة محلية ومساعد رئيس مدينة ورئيس مدينة في محافظة القليوبية، ثم سكرتير مساعد لمحافظة الغربية في يونيو 2020، لتتولى منصب سكرتير عام محافظة الغربية في حركة المحليات الصادرة اليوم، لتكون أول سيدة تتولى منصب سكرتير عام محافظة، وهي من مواليد شبين القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحاصلة على بكالوريوس إعلام.

رسالة المرأة الحديدية

وأعربت سكرتير عام محافظة الغربية لـ«الوطن» عن سعادتها بقرار اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، بتوليها منصب سكرتير عام محافظة الغربية، قائلة «لكل مجتهد نصيب»، مشيرة بقولها أنها بذلت جهدا كبيرا في المحليات وعلمها في الإدارة المحلية.

وأضافت أنّ محافظة الغربية من محافظات وسط الدلتا، وأنها شرفت بالعمل فيها كسكرتير عام مساعد المحافظة في 2020، وبذل قصاري جهدها من أجل خدمة المواطنين داخل تلك المحافظة العريقة.

حركة المحليات بالغربية

وضمنت حركة المحليات التى اعتمدها اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، اليوم، تعيين تعيين نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، للعمل سكرتير عاما لمحافظة الغربية، و تعيين عبدالستار مرسي رئيس مدينة بنها بالقليوبية، للعمل سكرتير عام مساعد الغربية.