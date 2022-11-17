وظائف شاغرة في محافظة الغربية.. لجميع المؤهلات

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية وجود وظائف شاغرة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل، براوتب تبدأ من 2400 جنيه، بجانب تأمينات إجتماعية وصحية لشاغلي تلك الوظائف.

وظائف خالية في 14 مصنعا

ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الوظائف الشاغرة داخل 14 مصنع وشركة في مختلف المجالات في مدن ومراكز محافظة الغربية، وفقاً لما أعلنته مديرية القوي العاملة، منها مصانع ملابس، وأثاث، وحضانات ومدارس، وصباغة، وجائت الوظائف كالتالي:

وظائف خالية بمدينة سمنود

- الشركة الهندسية لصناعة الأثاث مطلوب:

عدد 2 فني لحام

1 فني تشطيب

1 خدمات معاونة

مؤهل متوسط أو لا يشترط والراتب حسب المقابلة.

- مصنع محمود علي للملابس الجاهزة:

3 فني تشغيل ماكينة

الشروط لا يشترط مؤهل السن من 18 الى 25 سنه والراتب 2,400 جنيه.

- المحلة للصناعات النسيجية:

3 عاملة خياطة

1خدمات معاونة

الشروط مؤهل متوسط أو لا يشترط مؤهل والراتب حسب المقابلة.

- الأغا للحلويات:

4 صانع حلوى

عامل عادي

الشروط مؤهل أو دون الراتب 2,400 جنيه.

- إيناس السعيد حبيش للملابس:

3 عامل أرضية

3 عامل نظافة

3 عامل خدمات معاونة

لا يشترط مؤهل والراتب حسب المقابلة.

وظائف خالية بمدينة زفتى

حضانة أنس بن مالك: مطلوب 3 معلمات

الشروط مؤهل عال السن من 20 إلى 40 سنة والراتب حسب المقابلة.

- شركة أمان للقروض أمام محطة العطار:

أخصائي تمويل

الشروط مؤهل عالي من الجنسين الراتب 2700 جنيه.

مخزن الخليج مطلوب عدد

1 سيلز

3 محضر أدوية

الشروط مؤهل عالي و متوسط، من الجنسين والسن من 20 الى 40 سنة وراتب 2,400 جنيه.

وظائف خالية داخل عدد من المراكز

مصنع سنتر للملابس الطبيه بمدينه قطور بمحافظه الغربيه مطلوب عدد

10 عمال من الجنسين

الشروط مؤهل عالي السن من 18 الى 45 سنة، والراتب حسب المقابلة.

مدرسة الأورمان انجلش سكول بالغربية:

مدرس علوم

مدرس رياضيات

الشروط مؤهل عالي وخبرة 3 سنوات والراتب حسب المقابلة.

فارما بلاست للمستلزمات الطبيه الطريق السريع بجوار شركة النيل للنقل بمحافظه الغربية:

1 مراقب جودة مؤهل عالي

1 عامل تعبئة

11 عامل عادي من الجنسين الشروط مؤهل متوسط السن من 25 إلى 30 سنة الراتب حسب المقابلة.

- دلتا مصر للصباغة طريق بشبيش بالغربية:

1 مهندس كهرباء مؤهل عالي السن أكثر من 30 سنة

2 فني كهرباء مؤهل متوسط السن أكثر من 25 سنة.

10 عامل لف الراتب حسب الخبرة.

10 عاملة أوفر

10 عاملة أورليه

10 عاملة أرضية.

براوتب تبدأ من 2,600 جنيه.

5 عمال خدمات

على أن يكون الشروط مؤهل متوسط .

- عطارة المرشدي بالمحلة الكبرى:

مطلوب عدد 2 بائع

2 عامل تعبئه وتغليف

2عامل مخزن

الشروط لا يشترط مؤهل والراتب حسب المقابلة.

حلواني الصياد الطريق الدائري بجوار المقابر الجديدة بالغربية:

2 مساعد بائع

2 بائع حلويات

3 خباز

3 شيف شرقي وغربي

الشروط مؤهل متوسط السن من 25 الى 40 سنه الراتب 2700 جنيه