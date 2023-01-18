وزير الخارجية الروسي: أمريكا تسعى لعسكرة الوضع بالمحيط الهادي

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن حلف الناتو، يشن حربًا على روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن أمريكا تسعى لعسكرة الوضع بالمحيط الهادي بعد أن فقدت أوروبا استقلاليتها .

«لافروف»: الغرب لا يحترم ميثاق الأمم المتحدة

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغرب لا يحترم ميثاق الأمم المتحدة، وأن سلاح العقوبات قد يُوجه ضد أي دولة تُخالف السياسات الأمريكية، وأن نهجها في العلاقات الدولية، يعني أنه يحق لها فعل كل ما تُريد، وعلى الآخرين عدم القيام بما لا يتفق مع سياستها.

الاتحاد الأوروبي بالكامل يخضع للإملاءات الأمريكية

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الاتحاد الأوروبي بالكامل يخضع للإملاءات الأمريكية، وأن العُقوبات المفروضة على موسكو نُوقشت في مجلس الأمن، وهي مخالفة للقانون الدولي، موضحا أنه بالنسبة للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، هناك أحداث لم نختلقها هددت المصالح الشرعية للحفاظ على أمن روسيا.

واتهم «لافروف»، الغرب بأنه هو مَن منع أوكرانيا من إتمام المفاوضات، إذ يقول إنه لا يُمكن إجراء مفاوضات بدون كييف، وهو الذي منعها من ذلك عندما كانت مُستعدة، لافتا إلى أن موسكو مُستعدة للنظر في أي مفاوضات جادة من الغرب بشأن أوكرانيا، ولكن لا جديد حتى الآن.