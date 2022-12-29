وزير الخارجية الروسي يُثمن جهود السعودية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن خالص تقديره لجهود السعودية المبذولة لإيجاد سبل لحل الوضع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم، إن لافروف أطلع فيصل بن فرحان آل سعود على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

تطورات الأوضاع في أوكرانيا

وأشاد في هذا الصدد بموقف القيادة السعودية «البناء» واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المتعلقة بتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وبحسب البيان، ناقش الدبلوماسيان قضايا التنمية ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.

التفاعل البناء داخل مجموعة أوبك +

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الدبلوماسيين ركزا خلال المكالمة على ضرورة مواصلة التفاعل البناء داخل مجموعة أوبك +، مضيفة أنهما سلطا الضوء على التقارب بين مواقف البلدين بشأن القضايا العالمية والإقليمية الملحة.

وأكد لافروف وبن فرحان على الاهتمام المشترك بالحفاظ على تنسيق وثيق للسياسة الخارجية على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الدولية.