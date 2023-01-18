الفنان علي الحجار عن عمار الشريعي: صاحب ذكاء حاد.. وعبد الوهاب العصر

قال الفنان علي الحجار، إنّ الموسيقار عمار الشريعي كان عبدالوهاب عصره، وله مخزون كبير لا ينتهي من الموسيقى سواء كانت موسيقى شرقية صامتة أو تترات مغناه، لافتا إلى أنّ عمار الشريعي وضع طريقة وشكل معين للموسيقى العربية، وكان أيضًا مهندس صوت فكان يجلس بجوار مهندس الصوت، ويملي عليه طلباته وطريقة إخراج صوت الآلات الموسيقية،«كان صاحب ذكاء حاد».

جاء ذلك خلال بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، حول ندوة وحفل موسيقي للفنان علي الحجار بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي حلَّت ذكراه العاشرة في السابع من ديسمبر الماضي.

وشارك في الندوة كل من الإعلامية ميرفت القفاص أرملة الموسيقار الراحل، والفنان الكبير علي الحجار، وعمرو الصيفي المنتج الفني، وأدارها الموسيقار الدكتور راجح داوود.

مدير مكتبة الإسكندرية: عمار الشريعي أسهم كثيرًا في الدراما والسينما المصرية

وافتتحت الندوة بكلمة للدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الذي أكد أنّ عمار الشريعي أسهم كثيرًا في الدراما والسينما المصرية، مشيرًا بأن مسيرته شبيهة كثيرًا بمسيرة طه حسين، فالأول قدم مسيرة متميزة في مجال الفن والثاني قدم مسيرة متميزة جدًا في مجال الأدب.

داوود: صنع ثورة في عالم الموسيقى

وقال الدكتور راجح داوود، المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إنّ شركة ياماها المسؤولة عن الآلات الموسيقية جاءت إلى مصر خصيصًا لعمار الشريعي في منتصف الثمانينيات، لتحويل البيانو الذي تنتجه الشركة كي يعزف نغمات شرقية، الأمر الذي أصبح ثورة في عالم الموسيقى، ويرجع هذا الفضل لعمار الشريعي.

وأضاف داوود أنّه تم أيضًا التعاون بين شركة أمريكية وعمار الشريعي لإنتاج برنامج موسيقي على الكمبيوتر لتحويل النغمات الموسيقية إلى طريقة برايل للمكفوفين.

وأوضح أنّ عمار الشريعي كان له برنامج إذاعي اسمه غواص في بحر النغم، لشرح الأعمال الموسيقية في مجال الموسيقى العربية، ويرجع أسباب نجاحها أو فشلها بنقد متعمق جدا وبأسلوب بسيط.

الصيفي: عمار الشريعي تمتع بذاكرة سمعية حادة

وقال المنتج عمرو الصيفي، إنّ عمار الشريعي كان يتمتع بذاكرة سمعية حادة، مؤكدا بأن دراسته للأدب الإنجليزي ساهمت في بناء وعيه الموسيقي.

وأكدت مرفت القفاص، زوجة الراحل عمار الشريعي، بأنها التقت به في فترة الثمانينيات بعد أن كان محققا لذاته، مضيفة بأنه كان دائمًا يمنحها شعورًا بأنه يرى.