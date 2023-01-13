الموسيقار عمرو سليم لـ قناة الحياة: عمار الشريعي الأفضل في الموسيقى التصويرية

قال الموسيقار عمرو سليم، إن عمار الشريعي هو الأفضل في الموسيقى التصويرية، متابعا: «تقابلت مع مدحت صالح، عام 1977، في مسرح البالون واستمرت العلاقة حتى 1990».

عمرو سليم يتحدث عن تامر حسني والعندليب

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة الحياة، أن «تجربة عبد الحليم حافظ منحصرة في شكل معين في التمثيل، يعني مش ممكن أقبله في دور محمود المليجي في فيلم الأرض، وعبد الحليم حط نفسه في الحتة اللي بينجح فيها، وده ذكاء»، وتابع: «تامر حسني له تجربة زي عمرو دياب، وهما مش أحسن حاجة، بس هي أذواق».

وتابع: «نسبة من الموسيقيين بيمشوا مع اللي ماشي علشان عاوزين يشتغلوا، وتجربة محمد رمضان في الغناء غريبة، ولست على دراية كافية بتجربة ويجز في الغناء»، لافتا إلى أن الإعلام يبحث عن نجوم السوشيال أكثر من المحتوى، ما أدى إلى تدهور ثقافي.