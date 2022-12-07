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يوسف الحسيني: كنت معجبا بموسيقى عمار الشريعي في كل أعماله

كتب:

محمد متولي
11:32 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه خلال دراسته في كلية الآداب جامعة عين شمس، كان دائما يسمع الكثير من القصص عن الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وعن خفة ظله المعروفة والمعهودة، «كنت معجبا طول الوقت أنا وجيلي بموسيقى الشريعي».

الحسيني: الشريعي العمود الرئيسي للموسيقى المصرية

أضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الراحل الكبير عمار الشريعي، وبعد مرور 10 سنوات على وفاته، فلا يزال هو العمود الرئيسي في الموسيقى المصرية والعربية بشكل أكثر عمومية.

الحسيني: عمار الشريعي ذو بصمة موسيقية كبيرة

واستطرد: «عمار الشريعي تقدر تعتبره وتوصفه مش أنه صاحب بصمة موسيقية كبيرة، لكنه رجل عمل تجديد كامل في شكل الموسيقى المصرية، وهنا لازم نفكر مع نفسنا، هو إيه السر وراء أن أهم مسلسلات عربية كان موسيقى التتر في البداية والنهاية، كان عاملها عمار الشريعي».

وأوضح أن موسيقى الشريعي، بجانب كلمات إما سيد حجاب أو عبدالرحمن الأبنودي، يخرج بصوت محمد الحلو أو علي الحجار، متابعا: «ازاي عمار الشريعي عرف يعمل لينا موسيقى متعلقة بوجداننا الوطني، وموسيقاه بتحرك وجدنا وحسنا الوطني طول الوقت».

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