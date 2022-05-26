«حياة كريمة» تعيد قرى مطوبس في كفر الشيخ .. إنجاز 90% من محور التعليم «صور»

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجلها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري

كانت «حياة كريمة» مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

«حياة كريمة» في مطوبس بكفر الشيخ

كشفت المؤسسة، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أن العمل ما زال متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وتابعت المؤسسة: «تم تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، إذ تم تنفيذ المشروعات في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والرياضة والري والصرف الصحي والطرق»، مؤكدة أن العمل ما زال متواصلا وجاريا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في مطوبس بكفر الشيخ

وأشارت المؤسسة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز مطوبس، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 90% من محور التعليم، 79% من محور المجمعات الخدمية، 76% من المجمعات الزراعية، 65% من محور الري، 65% من محور الري، 79% من أعمال الصرف الصحي، 54% من أعمال الكباري، بالإضافة إلى 65% من محور مياه الشرب.

وأضافت أنه جرى الانتهاء من 70% من محور الشباب والرياضة، 65% من محور الإسعاف، 52% بمحور الصحة، 33% من محور الكهرباء والإنارة، 26% من محور منشئات التضامن الاجتماعي، فضلا عن 20% من محور الغاز الطبيعي.