مخترع جهاز إطفاء الحرائق بالذكاء الاصطناعي: «تكلفته قليلة»

قال المهندس محمود الكومي، مخترع مصري، إنه من الملاحظ انتشار الحرائق بشكل كبير مؤخرًا خاصة في أستراليا وبعض الأماكن في أوروبا خلال فترات الصيف، بسبب جفاف أوراق الشجر مع عدم توافر الرطوبة بنسبة كبيرة، لذلك فكر في أهمية وجود حل لتلك الأزمة التي تعاني منها مختلف دول العالم.

لا يوجد مبنى يخلو من نظام مكافحة الحرائق

وأضاف «الكومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية EXTRA NEWS، أن من أشهر الحلول المعروفة والمستخدمة في إطفاء الحرائق المياه والتي لا تنفع في كثير من الحالات إلى جانب طرق كيميائية أخرى، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبنى يخلو من نظام مكافحة الحرائق حسب المواصفات الحديثة.

طريقة عمل الجهاز

وأشار إلى أنه استخدم الذكاء الاصطناعي مع الموجات الصوتية في اختراعه بحيث يتم منع وفصل الأكسجين عن الاشتعال الموجود حتى يتم تخمد النيران، موضحا أنه يتم توجيه الموجات الصوتية بشكل معين لتحليل مصدر الحرارة ومن ثم إطفائها.

نظام متكامل

وتابع «الكومي»، أن الاختراع عبارة عن نظام متكامل موجه بالذكاء الاصطناعي ويمكن أن يعتمد على الطاقة الشمسية وتكلفته قليلة، مشيرًا إلى أنه مصدر أمن للمستقبل يستطيع الحفاظ على البيئة.