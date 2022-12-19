مشروع مصري لتحسين وزيادة إنتاجية الزيتون باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد خطاب الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنَّه يعمل على إدخال التكنولوجيا في مختلف القطاعات منها الزراعة للاستفادة منها وزيادة إنتاجية وجودة المحاصيل، موضحًا أنَّه كانت هناك دعوة للتعاون مع إسبانيا، لذلك جرى تشكيل تحالف بين جامعة القاهرة وشركة مصرية وأخرى إسبانية، إضافة إلى جامعتين من إسبانيا لدراسة كيفية توطين تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق مصلحة للبلدين مصر وإسبانيا.

مصر تحتل المركز الثاني بنسبة 18% من الإنتاج العالمي

وأضاف «خطاب»، خلال حواره عبر «زووم» لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق على فضائية «إكسترا نيوز»، «أجرينا الأبحاث والدراسات لمعرفة المحاصيل التي من الممكن أن تستفيد من توطين تكنولوجيا المعلومات بها»، مشيرًا إلى أنَّ إسبانيا البلد الأولى في تصنيع الزيتون، بينما مصر تحتل المركز الثاني بنسبة 18% من الإنتاج العالمي.

مناخ دول البحر المتوسط مناسب لزراعة الزيتون

وتابع الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنَّ مناخ دول البحر المتوسط مناسب لزراعة الزيتون، موضحًا أنَّه تمّ اختيار الزيتون لإجراء الأبحاث والدراسات عليه لأن محصول استراتيجي للدولتين مصر وإسبانيا، ويدخل في صناعات كثيرة للغاية كالزيوت وغيرها، مشيرًا إلى أنَّ هذا المشروع تطبيقي هدفه إخراج منتج يمكن استخدامه لتحسين وزيادة الإنتاج، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات .

وأكمل أنَّ المشروع ينقسم على جزأين إحداهما «هارد وير» وخاص بالمحطات التي تتولى القياسات المتعلقة بكل العوامل المؤثرة على زراعة الزيتون، وأبرزها العوامل الجوية من درجات الحرارة وسرعة الرياح وكميات سقوط الأمطار وغيرها لأننا نعرف من خلال تلك العوامل معدل نمو الأشجار ومدى تكاثر الحشرات المؤثرة على المحصول ودورة حياتها.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة

واستطرد «خطاب»: «جمعنا كل البيانات التي نحتاجها في المشروع، ومن ثم أقامنا أنظمة بالذكاء الاصطناعي ترصد كميات الحشرات، وتدلنا على القرارات الهامة كتحديد فترة رش النبات بالطرق المناسبة له، ورش المبيدات بشكل صحيح، إلى جانب قدرة تلك الأنظمة على التنبؤ بكل الأمور المتعلقة بالنبات والمشكلات المتوقعة لتفاديها».

وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 تعتمد على التحول الرقمي الذي لا يقتصر تكنولوجيا المعلومات فقط بل كل المجالات التي تمس حياتنا سواء زراعة أو تعليم أو صحة، مشيرًا إلى أنَّ خطة الدولة تسير نحو التحول الرقمي، وهناك توجه لتمويل الأبحاث العلمية من جهات مصرية لكي تخدم خطة الدولة.