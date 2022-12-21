«الحماية المدنية» ببني سويف تستقبل طلاب مدرسة لتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإطلاعهم على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الحماية المدنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

من جانبهم، وجّه المشاركون في الزيارة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع فئات المجتمع كافة، ولاسيما صغار السن.