«رواد النيل»: مليار جنيه زيادة في مبيعات شركات برامج الاحتضان ودعم الصادرات

أعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، التي تنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجهات المحلية والدولية، عن زيادة في مبيعات الشركات المستفيدة من برامج الاحتضان ودعم الصادرات التي تقدمها المبادرة بنحو مليار جنيه، وذلك منذ تدشينها في 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2022.

توفير أكثر من 2000 فرصة عمل

من جهتها، قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، في تقرير حصاد المبادرة عن عام 2022، إن المبادرة وفرت أكثر من 2000 فرصة عمل من خلال الشركات المدعومة، كما جرى دعم أكثر من 150 سيدة أعمال كشريك مؤسس لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، بالإضافة لتدريب وتشبيك أكثر من 1000 شركة مع مستثمرين وخبراء الصناعة، كما ساعدت المبادرة أكثر من 260 شركة على التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن برامج الاحتضان بالمبادرة ساهمت في دعم الحلول الإبداعية في قطاعات قومية استراتيجية، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء مصر، كما حققت تأثيرات كبيرا في الاستدامة البيئية عن طريق دعم مشروعات تهتم بتقليل غازات الاحتباس الحراري والنفايات وملوثات الهواء والماء والتربة.

وذكرت الدكتورة هبة لبيب أن مبادرة رواد النيل منذ إطلاقها رسميا عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، عملت على دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر من خلال باقات متكاملة من الخدمات ،شملت 6 برامج مختلفة تقدم لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة أو التوسع والنمو ومواجهة التحديات بالأسواق.

تقديم دعم استشاري وحلول غير مالية

وأوضحت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بالمبادرة يغطي أغلب محافظات مصر لتقديم دعم استشاري وحلول غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المشروعات حديثة التأسيس، وذلك عن طريق 9 خدمات رئيسية هي: تكوين أفكار المشروعات الجديدة، تيسير الحصول على برامج تدريبية، تأسيس المشروعات، تيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطة العمل ونموذج العمل، تجهيز الملف الائتماني، التحليل المالي، نشر المعرفة، والتشبيك.

ولفتت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إلى أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التي جرى تأسيسها تحت إشراف البنك المركزي المصري وبالتعاون مع 14 بنكا ووزارة الشباب والرياضة وعدد من الجامعات، وفرت نحو 250 ألف خدمة غير مالية منذ بدء التشغيل في يوليو 2019 وحتى نهاية 2022، ولذلك لأكثر من 100 ألف مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من بينهم 30% من السيدات، وذلك عن طريق67 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي معظم محافظات الجمهورية.

وكشفت أنه بعد تلقي أكثر من 2000 طلب للاستفادة من برنامج بحاضنات مبادرة رواد النيل، جرى احتضان نحو 237 شركة ناشئة في مجالات مختلفة، منها 100 شركة بدأت في بيع منتجاتها بالفعل، وحققت مبيعات بأكثر من 145 مليون جنيه إلى جانب خلق أكثر من 1700 فرصة عمل، كما استقبلت الشركات المحتضنة تمويلات من مستثمرين بقيمة تقارب الـ 75 مليون جنيه.

مراكز تدريبية لتحسين سلاسل القيمة

وفيما يتعلق بمواجهة المنافسة القوية في عالم الأعمال، أكدت الدكتورة هبة لبيب، أن المبادرة وفرت لأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مراكز تدريبية لتحسين سلاسل القيمة، ودعم التصدير بناء على تحليل عميق لوضع شركاتهم، وساهم مركز التميز للتصدير، برعاية بنك القاهرة، في زيادة مبيعات الشركات التي تلقت تدريبات في القطاعات الهندسية بقيمة تزيد عن 700 مليون جنيه.

وأضافت أن المبادرة دأبت على التوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بشكل أكبر في قطاعات مختلفة؛ إذ جرى عقد شراكة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.

برنامج تطوير الصناعات الكيميائية

كما أطلقت مبادرة رواد النيل برنامج تطوير الصناعات الكيميائية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، حيث تم الوصول لأكثر من 1.5 مليون شخص والتفاعل مع 28 ألف شخص لاستقبال أكثر من 250 طلب التحاق للبرنامج.

وأكدت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن برنامج مسرعة أعمال «أكاديمية رواد النيل»، والتي يرعاها بنك HSBC مصر ساعدت في تقديم فرص للشركات بالتوسع داخل مصر وخارجها عن طريق توفير تدريبات من متخصصين في المجال وتوصيلهم بفرص استثمارية للنمو؛ إذ دعمت أكثر من 50 شركة وتم تخريج 8 شركات ناشئة تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 240 مليون جنيه في 2022.

تعزيز مهارات المواهب المصرية

وعلى جانب التوعية والتدريب، فقد عملت مبادرة رواد النيل على تعزيز مهارات المواهب المصرية من خلال برامج بناء القدرات بتدريب أكثر من 13 ألف شخص في مجالات تطوير الأعمال والبرمجيات والتسويق والعلامات التجارية والأنظمة المدمجة والإدارة المالية والقانونية.