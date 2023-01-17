3 آلاف فرصة عمل في 15 محافظة.. والراتب يصل إلى 7500 جنيه

وفرت وزارة القوى العاملة، أكثر من 3 آلاف وظيفة في شركات القطاع الخاص بـ15 محافظة، حيث تلقت الوزارة طلبات من 82 شركة بالوظائف المطلوبة، وتتراوح الرواتب بين 2400 حتى 7500 جنيه، علما بأنّ التقديم مستمر طوال شهرين، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg، أو التوجه إلى مقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات الوزارة للتقديم في الوظائف المتاحة، ومنها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.

وظائف في القليوبية

- عمال تعبئة في شركة تريكو وجوارب.

- عمال فرز.

- عمال خياطة.

الشروط المطلوبة

- مؤهل متوسط.

-السن يتراوح من 20 : 25 سنة.

فرص عمل في الخانكة

- مهندسو إنتاج خبرة.

- مهندسو تحسين منتجات خبرة.

- وظيفة أمين مخازن.

- عمال توزيع.

- سائقون.

- فنيو تركيبات.

- استورجي.

- نجارون.

- رسام فني من الإناث.

- مهندس تطوير.

- تشترط الوظائف الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يتعدى السن 40 عاما، والراتب يتراوح من 3500 إلى 5 آلاف جنيه.

وظائف شركات التريكو

- عمال تريكو.

- عمال تجهيز.

-عمال تحميل.

- عمال صباغة.

- يشترط مؤهل متوسط أو بون والراتب 2400 جنيه.

وظائف في العاشر من رمضان

- مهندسون خبرة.

- لحام أرجون.

- فني ليزر.

- عمال إنتاج خبرة.

وظائف في شركة ملابس

- عمال سنجر.

- عمال أوفر.

-عمال أورليه.

- عمال تشطيب.

- مساعدون.

وظائف شركة ورق

- محاسب.

- عمال إنتاج.

- سائقون رخصة أولى.

- الراتب من 2400 حتى 5000 جنيه.

فرص عمل في شركة بالعاشر من رمضان.

- محاسب.

- عمال إنتاج.

- فنيو كهرباء.

- عامل نظافة.

- الراتب 2880 حتى 6000 جنيه.

فرص عمل بالمنطقة الصناعية 7

- مهندس برمجة وتطوير.

- الراتب 6500 جنيه.

شركة لصناعة الورق الصحي

- مهندس كهرباء.

- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

- فني صيانة ميكانيكية.

- مشرف وردية إنتاج.

- الراتب 4500 حتى 7000 جنيه.

وظائف شركة بشبين الكوم

- مطورون مبيعات خبرة براتب 7500 جنيه

- توصيل أوردرات براتب 4500 جنيه.