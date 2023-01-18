«نساء مصر»: الحوار الوطني بادرة انطلاق للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني في غضون الأيام المقبلة، يأتي في توقيت مهم وفارق من تاريخ البلاد، لا سيما في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، مثمنة الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات المعنية والقوى السياسية والمدنية كافة، للإعداد الجيد لانطلاق الحوار الوطني، بما يسهم في ضمان نجاحه، ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

الحوار البناء خير وسيلة للعمل على بناء الجمهورية الجديدة

وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها اليوم، إن الحوار البناء هو خير وسيلة للعمل على بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية المستدامة بمحاورها كافة، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية ؛ إذ أن الحوار يتيح مد جسور التواصل بين القوى المجتمعية لرسم أولويات العمل للنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مضيفة أنه بالتأكيد ستسهم مخرجاته في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الحوار الوطنى منصة مهمة لطرح رؤى دعم مسيرة الإصلاح، فمشاركة القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يؤدي لوضع رؤى مختلفة لتقديم حلول لمشكلات المجتمع كافة، بالإضافة إلى وضع تصورات لآليات تعزيز القدرات التنافسية للدولة، وخلق فرص عمل، وبالإضافة لفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، مشيدة بالتعاون المثمر بين جميع الأطراف المشاركة والمعنية، في تنسيق العمل والإعداد من أجل إنجاح هذا الحوار.

المصريون يترقبون ما سيسفر عنه الحوار الوطني

وأشارت إلى أن المصريين يترقبون ما سيسفر عنه الحوار الوطني من مخرجات ونتائج إيجابية، تقدم روشتة علاجية لما يعاني منه المجتمع من قضايا وتحديات، معربة عن تطلعاتها للخروج بثمار فارقة للحوار الوطني، تسهم في النهوض بوطننا العزيز، وتقوية الدور الفاعل للقوى السياسية في تشكيل واقع مصر والمشاركة في العبور بسفينة الوطن صوب ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.