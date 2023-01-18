قناة DMC تبرز عدد «الوطن».. «الحوار الوطني.. مصر ترسم خارطة المستقبل»

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني بلا خطوط حمراء، بعنوان «الحوار الوطني.. مصر ترسم خارطة المستقبل».

ملفات الشعب المصري مطروحة في الحوار الوطني

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ جميع ملفات الشعب المصري مطروحة بالحوار الوطني، بداية من الانتخابات والحقوق السياسية والإنسانية، حتى الهوية الثقافة والشباب، مرورًا بالموازنة العامة والصناعة والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى أنّ المدعوين بهذا الحوار هم كل من يمثل الفئات المختلفة من المواطنين.

وأضاف رفعت: «إذا كانت الأحزاب السياسية لديها مشكلة في التواصل مع المواطنين، فالنقابات المهنية موجودة، وإذا كانت النقابات المهنية عندها مشكلة فالنقابات العمالية موجودة، وهكذا».

الحوار الوطني شمل كل الفئات المختلفة من الشعب

وتابع رفعت، أنّ الحوار الوطني شمل كل الفئات المختلفة من الشعب، فهناك 25 نقابة عمالية و32 نقابة مهنية و105 أحزاب سياسية وغيرها، لافتًا إلى أنّ اللجنة المسؤولة عن الحوار الوطني فتحت الباب للمواطنين بشكل مباشر بعيدا عن الفئات المختلفة.